الولايات المتحدة – كشفت تقارير إعلامية عن أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي “أبل” يدرس نقل جزء من أعماله في الصين إلى دول في جنوب شرق آسيا، وذلك بسبب الحرب التجارية الدائرة بين بكين وواشنطن.

وذكرت صحيفة “نيكي”، نقلا عن مصادر، أن الشركة الأمريكية طلبت من مورديها الأساسيين تقييم التكلفة المترتبة على نقل 15% إلى 30% من طاقتها الإنتاجية من الصين إلى جنوب شرق آسيا.

ووفقا للمصادر فإن الخطوة تأتي بسبب النزاع التجاري المشتعل بين أقوى اقتصادين في العالم، كما شددت المصادر على أن الحل التجاري للنزاع لن يؤثر في قرار الشركة.

وأضافت المصادر، أن “أبل” وجدت أن مخاطر الاعتماد على التصنيع في الصين كبيرة تتزايد بوتيرة سريعة.

وقالت الصحيفة، إن دول مثل فيتنام والمكسيك والهند وإندونيسيا وماليزيا هي من ضمن الوجهات، التي تدرس لنقل أعمال الشركة في الصين إليها، مشيرة إلى أن الهند وفيتنام هما من أفضل الخيارات للشركة الأمريكية.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بحدة في مايو، بعد أن اتهمت إدارة ترامب الصين بالتراجع عن تعهداتها بتعديلات هيكلية في الاقتصاد عقب محادثات تجارية امتدت لأشهر.

وفي وقت سابق حذر ترامب من أنه قد يستهدف واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار برسوم جمركية جديدة إذا لزم الأمر، وذلك بعدما زاد مطلع مايو الماضي الرسوم على واردات صينية بـ200 مليار دولار.

المصدر: “فيستي”