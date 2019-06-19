وتدعمت السوق أيضا بفعل توترات الشرق الأوسط بعد تعرض ناقلتين لهجمات الأسبوع الماضي وعزم الولايات المتحدة إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.26 دولار بما يعادل 4.4 بالمئة إلى 54.19 دولار للبرميل، بحلول

الساعة15:11 بتوقيت غرينتش. وارتفعت عقود خام برنت 1.80 دولار أو 3 بالمئة إلى 62.74 دولار للبرميل.

وقال ترامب في تغريدة “أجريت مكالمة هاتفية جيدة جدا مع الرئيس الصيني شي. سنعقد اجتماعا مطولا الأسبوع القادم خلال قمة مجموعة الـ20 في اليابان. سيشرع فريقانا في إجراء محادثات قبيل اجتماعنا.”

ولم يؤكد الجانب الصيني عقد اجتماع. وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن شي وافق على الاجتماع وشدد خلال المكالمة على ضرورة حل النزاعات الاقتصادية والتجارية عن طريق الحوار.

وقال جين مكجيليان نائب الرئيس لأبحاث السوق في تراديشن إنرجي”في الوقت الحالي، هذه سوق تحركها الشائعات.. هناك توقع أنك إذااستطعت التوصل إلى حل تجاري، فإنه سيساعد النمو الاقتصادي العالم يومن ثم الطلب على النفط”.