وأورد الموقع الإلكتروني للمنظمة، أن الاجتماع رقم 176 للمنظمة سيكون في مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة بين 1 – 2 تموز المقبل.

وتحوم شكوك حول موعد عقد الاجتماع، الذي كان مقررا في 25 من الشهر الجاري.

وتترقب أسواق النفط العالمية، اجتماع المنظمة مع تزايد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، على منطقة الخليج العربي.

وتعيش أسواق النفط العالمية، حالة من عدم اليقين على المدى القصير، بشأن قوة الطلب ونمو الإمداد المتواصل من المنافسين.

وتواصل “أوبك +” المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين، تنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ مطلع 2019 وينتهي في يونيو/ حزيران الحالي.