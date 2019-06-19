البرازيل – يبحث المنتخب الأرجنتيني، صباح الخميس، تصحيح المسار والعودة لأجواء المنافسة في بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) في لقائه منتخب باراغواي على ملعب “غوفيرنادور ماغاليس” بمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالبطولة.

التقى المنتخبان من قبل 53 مرة في مختلف المسابقات والبطولات، كان التفوق للأرجنتين بتحقيق الفوز في 32 مباراة، وفازت باراغواي في 4 مرات فقط في تفوق تاريخي واضح لراقصي التانغو، فيما تعادلا 17 مرة.

وكان الفوز حليف باراغواي في مباراتهما الأخيرة بهدف نظيف عام 2016 بتصفيات القارة لمونديال روسيا 2018، بينما كان الفوز الأكبر في تاريخ مواجهتهما من نصيب الأرجنتين بنفس البطولة عام 1926 بنتيجة (8-0).

تدخل الأرجنتين المباراة باحثة عن فوز هام يعيد الفريق للحسابات من جديد في هذه البطولة بعد أن سقط في الجولة الأولى أمام كولومبيا بهدفين دون رد.

ويريد راقصو التانغو إثبات أنهم قادرين على تقديم ما يليق باسم منتخب بلادهم، خاصة بعد أداء غير مقنع وتلقيهم هجومًا كبيرًا من الجماهير ووسائل الإعلام الأرجنتينية.

ومن المتوقع أن يقوم ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين بتعديلات في التشكيلة خلال هذا اللقاء.

ووفقًا لوسائل إعلام أرجنتينية ستكون مكونه من فرانكو أرماني، وميلتون كاسكو، وغيرمان بيزيلا، ونيكولاس أوتاميندي، ونيكولاس تاغليافيكو، ولياندرو باريديس، وجيوفاني لو سيلسو، وروبرتو بيريرا، ورودريغو دي بول، وميسي، ولاوتارو مارتينيز.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب باراغواي لتحقيق انتصار هام في مشوار المجموعة يقربه من التأهل لربع النهائي، خاصة وأن الفريق عانى من صدمة كبيرة بعد التعادل أمام قطر بهدفين لكل منهما في الجولة الأولى للمجموعة.

ويريد منتخب باراغواي استغلال حالة الترنح الشديد التي يمر بها منتخب الأرجنتين.

الأناضول