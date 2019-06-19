ليبيا – قال رئيس مؤتمر القبائل والمدن الليبية العجيلي البريني إنّ التدخل القطري التركي بات يمثل العائق الأخطر أمام استقرار ليبيا ودخولها مرحلة الأمن والاستقرار ، مشيراً إلى أن هذين النظامين يعتبران جزءًا رئيسياً من المعركة باعتبارهما الحليفين الراعيين للمشروع الإرهابي.

البريني أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “البيان” أمس الثلاثاء أنّ الأغلبية الساحقة من القبائل الليبية تقف مع الجيش الوطني ورفضت كل الإغراءات التي تلقتها من حكومة الوفاق ، لافتاً إلى أنّ المعركة معركة وطن وليست صراعاً على المصالح.

يشار إلى أن تصريحات البريني تأتي بعد عقد إجتماع للقوى الوطنية الليبية في القاهرة يوم الاثنين الماضي والذي أكدوا في بيانهم الختامي على دعمهم لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها، وهنأوا القوات المسلحة لتلبيتها نداء الشعب واستغاثاتهم المتكررة من ويلات الإرهاب وتغول المليشيات التى عبثت بالوطن ودمرت مقدرات شعبه وانتشرت فى وطن استبيحت أرضه، وتم العبث بمصادر ثرواته واستثماراته وأصبح مأوى للمتطرفين والطامعين ومكانا للصراع المسلح وتصفية الحسابات، واستغلت دماء شعبه، وأسست للتدخل الأجنبي الفج فى الشأن الليبيى بحسب نص البيان .