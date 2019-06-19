الصين – أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن بلاده ستواصل دعم الخطوات المتخذة لحل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية بالطرق السلمية.

جاء ذلك في مقال نشرته بشكل متزامن، وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، وصحيفة “رودونج سينمون” الحكومية في كوريا الشمالية، الأربعاء.

ويأتي مقال شي قبل يوم من زيارة رسمية يعتزم القيام بها إلى كوريا الشمالية.

وعبّر الرئيس الصيني عن سعادته حيال رؤية تشكّل منحى عام للحوار السلمي في شبه الجزيرة الكورية بفضل “القرار الصحيح” لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وجهود جميع الأطراف.

واعتبر أن حل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية عبر الطرق السياسية يعد فرصة تاريخية، وأن تطلعات المجتمع الدولي تتجه إلى هذا الخيار.

وتابع: “الصين ستواصل المساهمة في السلام والاستقرار والتنمية والازدهار الإقليمي من خلال العمل مع كوريا الشمالية وبقية الأطراف لضمان تقدم اللقاءات والمفاوضات”.

ويعتزم الرئيس الصيني زيارة كوريا الشمالية يومي 20 و21 يونيو/ حزيران الجاري، حيث سيلتقي خلالها زعيم البلاد كيم جونغ أون.

وتتزامن الزيارة مع الذكرى السنوية الـ70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهي الأول من نوعها لرئيس صيني منذ 14 عاما.

وتخضع كوريا الشمالية، لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب 10 قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.

وإلى جانب عقوبات مجلس الأمن تواجه بيونغ يانغ، عقوبات أحادية الجانب من قبل العديد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

الأناضول