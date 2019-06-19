ليبيا – أكد مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش العميد خالد المحجوب على أن المعارك تواصلت أمس الثلاثاء على جميع محاور القتال.

المحجوب نوّه في تصريح لصحيفة “البيان” إلى أن سلاح الجو دمر مخازن للأسلحة وآليات للميليشيات، مشيراً إلى قصف مخزن للسلاح في ضاحية صلاح الدين وقصف تمركزات للميليشيات في كل من عين زارة وشارع الخلاطات.

وبيّن أن سلاح الجو يعتمد في ضرباته على إحداثيات مؤكدة، لافتاً إلى أن المخابرات العسكرية تمكنت من اختراق الميليشيات وأصبحت على علم بكل ما يدور في مناطق سيطرتها فضلاً عن امتلاكها خارطة كاملة بمواقع مخازن السلاح التي تم استهداف 70% منها حتى الآن.