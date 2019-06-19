الفيدرالي الأمريكي يبقي سياسته النقدية دون تغيير للمرة الرابعة في 2019

الفيدرالي الأمريكي يبقي سياسته النقدية دون تغيير للمرة الرابعة في 2019

الولايات المتحدة – أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، الأربعاء، سياسته النقدية دون تغيير، للمرة الرابعة خلال 2019، محافظا على أسعار الفائدة ضمن نطاق 2.25 ـ 2.50 بالمائة.

وقال الفيدرالي الأمريكي في بيان صادر مساء اليوم إن “سوق العمل لا يزال قويا والنشاط الاقتصادي يرتفع بمعدل معتدل، ومكاسب الوظائف قوية في المتوسط خلال الشهور الماضية، وظل معدل البطالة منخفضا”.

وأكد الفيدرالي الأمريكي أنه يسعى إلى “تعزيز أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار”.

وأكدت لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي أنها ستواصل متابعة التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي، وظروف سوق العمل القوية، والتضخم قرب المستهدف 2 بالمائة باعتباره أكثر النتائج المرجحة، لكن الشكوك حول هذه التوقعات قد زادت.

واعتاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، توجيه انتقادات إلى الفيدرالي الأمريكي، بعدما رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية أربع مرات خلال 2018، مقابل 3 مرات في 2017.

وسجل الاقتصاد الأمريكي معدل نمو 3.1 بالمئة في الربع الأول من 2019، مقابل 2.2 بالمئة في الربع السابق له.

وسجل الاقتصاد الأمريكي معدل نمو بـ 2.9 بالمئة في 2018 مقابل 2.2 بالمئة في 2017.

الأناضول