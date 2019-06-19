ليبيا – قال قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي إنّ معركة طرابلس دخلت شوطها الأخير وأنّ الجيش في طريقه لحسم المعركة.

اللواء الحاسي أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “البيان” أمس الثلاثاء أنّ الجيش في طريقه لحسم المعركة نظراً لأن الكثير من عناصر الميليشيات المسلّحة خصوصاً الشباب المغرر به بدأوا في مغادرة ساحة القتال ولم يتبق سوى عناصر الجماعات الإرهابية المرتبطة بالإخوان والقاعدة وداعش التي تصر على القتال حتى الرمق الأخير.

وأشار اللواء الحاسي أن الجيش الوطني أعدّ كل ما يلزم للحظة اقتحام العاصمة ولديه من الإمكانيات البشرية والتسليحية والتقنية واللوجستية ما يؤمن طرابلس ويعيد إليها الأمن والاستقرار بعد سنوات الرعب التي عاشتها في ظل حكم الميليشيات،على حد قوله.

قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية نوّه إلى أن آمال الشعب الليبي في الخلاص لن تخيب وأنّ الانتصار ودحر الميليشيات بات وشيكاً.