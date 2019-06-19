ليبيا – أكد اللواء فوزي المنصوري آمر محاور عين زارة بأن وحدات القوات المسلحة تمكنت اليوم الاربعاء من دحر هجوم الميلشيات على مطار طرابلس العالمي.

اللواء المنصوري أوضح بأن القوات المسلحة أمنت مواقعها في المطار وتمكنت من أسر عدد مسلحي الرئاسي التابعين لمن وصفه بـ”المليشياوي أسامه جويلي” في محيط محور المطار.

يشار إلى أن مسلحي الوفاق قد حشدو اليوم الاربعاء لهجومهم الأكبر حتى الآن منذ شهر ابريل الماضي على مطار طرابلس العالمي في محاولة لاسترداده من القوات المسلحة بعد حشد كل عتادهم وأسلحتهم واسناد قواتهم بطائرات بدون طيار تركية ، الا أن القوات المسلحة قد صدت الهجوم وتعد العدة لدخول وسط العاصمة بحسب آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء ركن عبدالسلام الحاسي.