ليبيا – أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف قرار يقضي بإنهاء العمل في الخطة الأمنية رقم 4 لسنة 2019 بشأن تأمين بنغازي بعد إنجاز الخطة مهامها.

المستشار بوشناف وجه في نص القرار الذي تلقت المرصد نسخة منه الشكر والتقدير لرئيس الخطة الأمنية وكافة العاملين بها على حسن المهنية والانضباط.

وفي ذات السياق أصدر بوشناف قرار آخر يؤكد فيه على إنهاء العمل بالترتيبات الأمنية رقم 1 لسنة 2019 بشأن تأمين درنة بعد إنجاز الخطة مهامها، متقدماً بالشكر لرئيس الخطة الأمنية وكافة العاملين بها على حسن المهنية والانضباط.

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