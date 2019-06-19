ألمانيا – أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، رحيل قلب دفاعه ماتس هوملز وعودته إلى فريقه السابق بوروسيا دورتموند وصيف موسم 2018-2019.

وأكد النادي البافاري لوكالة “سيد” الألمانية المرتبطة بوكالة “فرانس برس”، التقارير المحلية التي أشارت إلى أن المدافع الدولي السابق البالغ من العمر 30 عاما، في طريقه للعودة إلى الفريق الذي توج معه بلقب البوندسليغا مرتين، قبل أن ينتقل إلى ميونيخ عام 2016.

وأفادت مجلة “كيكر” الألمانية أن دورتموند أعاد التعاقد مع هوملز لقاء مبلغ يقدر بـ 38 مليون يورو (43,6 ملايين دولار أمريكي).

المصدر: أ ف ب