إسبانيا – أكَّد جان ميشيل أولاس، رئيس نادي أولمبيك ليون، أنَّ هناك اهتمامًا لدى ناديه للظفر بخدمات فيليبي لويس لاعب أتلتيكو مدريد، هذا الصيف؛ حيث ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري مع الروخيبلانكوس.

وقال أولاس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “لقد قابلنا فيليبي لويس مؤخرًا؛ حيث ذهبنا لرؤية المنتخب البرازيلي، خلال زيارتنا للبرازيل”.

وأضاف: “لويس أحد اللاعبين الذين نهتم بهم، لكننا بعيدون عن الاتفاق حتى الآن، وهو لاعب لديه إمكانيات كبيرة”.

وأتم: “لويس يريد أن يأخذ وقته لاتخاذ قراره، ولن يحسم أي شيء حتى نهاية بطولة كوبا أمريكا في يوليو/تموز

المقبل”.

ويتواجد لويس مع منتخب السيلساو؛ للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها بلاده حاليًا، ويشارك بشكل أساسي في المباريات حتى الآن.

يُذكر أن لويس جذب اهتمام ليون، وفلامنجو البرازيلي لضمه مؤخرًا، بالإضافة لوجود اهتمام من قبل برشلونة، حيث أفادت عدة تقارير أن اللاعب ينتظر تحرك برشلونة لضمه قبل حسم قراره النهائي.

المصدر : كووورة