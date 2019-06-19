الولايات المتحدة – أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته الانتخابية، استعدادا لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل في الولايات المتحدة.

وبدأ ترامب حملته الانتخابية، بلقاء مع حشد من أنصاره في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.

ورافق ترامب في حملته الانتخابية عقيلته ميلانيا ترامب ونائبه مايك بنس.

وفي خطاب ألقاه أمام الحشد، استعرض ترامب ما حققه من “إنجازات” خلال فترة رئاسته التي بدأت عام 2016.

وقال ترامب إن أي صوت يذهب لصالح الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة، سيساهم في تعاظم الاشتراكية المتطرفة في البلاد.

ودعا ترامب جميع الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية، للإدلاء بأصواتهم لصالحه، متعهدا لأنصاره بالعمل على تحقيق كافة وعوده التي قطعها.

وتابع قائلا: “الديمقراطيون يحاولون تدمير الولايات المتحدة، نحن ندرك ذلك، ولكننا لن نسمح لهم بتحقيق هذا الأمر”.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية، ستجرى يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

الأناضول