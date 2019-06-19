وفيما يلي 6 مشروبات، من المكافئات الطبيعية والمغذية، للمساعدة على التغلب على انتفاخ المعدة وتهدئة الأعراض الناجمة عنه، والذي ينجم غالبا عن انسداد الغازات في الجهاز الهضمي.

وعلى الرغم من أنه من النادر أن يكون انتفاخ المعدة سببا للقلق، فإنه قد يكون علامة على وجود حالة صحية أكثر خطورة، بحسب ما ذكرت صحيفة “إكسبرس” البريطانية.

لكن في الظروف العادية، عادة ما يتم علاجه عن طريق إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة مثل تجنب الأطعمة الغازية، مع العلم أن بعض المشروبات، خصوصا الغازية والكحولية، يمكن أن تؤدي إلى تفاقمه.

شاي النعناع



وفقا لأخصائية التغذية آمي شابيرو، يحتوي النعناع على خصائص استرخاء العضلات التي يمكن أن تساعد في إطلاق الغازات المحاصرة في الجهاز الهضمي، كما يمكنه المساعدة أيضا على حل مشكلات في الجهاز الهضمي مثل بعض التشنجات والأوجاع.