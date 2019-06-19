اليابان – تعمل شركة “تويوتا” على تطوير مركبة جديدة تنوي من خلالها تحقيق مراكز متقدمة في عالم سباقات السيارات.

وبالنظر للتسريبات التي انتشرت لهذه السيارة يمكن أن نلاحظ أنها بنيت وفقا للتصاميم التي نشرتها “تويوتا” العام الفائت عندما أعلنت عن مشروع GR Super Sport.

وسيصنع هيكل هذه السيارة من مزيج خاص متين وخفيف الوزن من الألومينيوم وألياف الزجاج والكربون، وسيزود بفتحات هوائية كبيرة على الواجهة الأمامية وجوانب العجلات، لتساعد في تدفق الهواء بطريقة تزيد من ثباتها على السرعات العالية.

وبالرغم من تكتم “تويوتا” عن المواصفات الفنية والتقنية لهذه السيارة، فإن التسريبات تشير إلى أنها ستأتي بمحرك توربيني بعزم 750 حصانا، وعلبة سرعة بـ 10 مراحل، ونظام كهربائي خاص يساعد السائق على التحكم بالمقود بدقة عالية.

كما ستزود هذه السيارة بأنظمة تعليق خاصة، ومكابح يدخل في تركيبها السيراميك والكربون، تتميز عن المكابح العادية بمعدل حرارة أقل ناجم عن الاحتكاك أثناء الفرملة.

وكالات