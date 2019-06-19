العراق – اتهم السياسي العراقي، مشعان الجبوري، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بتمرير صفقة سيارات “ميتسوبيشي”، رغم فسادها.

وقال الجبوري، أمس الثلاثاء، في مداخلة على قناة “الفرات” الفضائية العراقية، إن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ضحك على الذقون، والحلول الترقيعية لفضيحة الميتسوبيشي مضحكة”.

وأضاف: “صفقة الميتسوبيشي الفاسدة مررها عبد المهدي”، لافتا إلى أن “عبد المهدي إذا أراد أن يفتح ملفات الفساد الكبرى فسيسقط خلال 3 ساعات”، موضحا أن “أحزاب السلطة اليوم تستطيع رفع الغطاء النيابي عن عبد المهدي، وهو لا يستطيع محاسبتها”.

ونوه الجبوري بأن هناك” فضيحة كبرى في تعاملات النفط، ونقص 15 دولار في الطن الواحد، كما أن هناك حملة كبيرة لتصفير الصناعة العراقية”.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أوقفت في نهاية شهر يناير 2019 صفقة كبرى لتوريد 6000 سيارة “بيك آب” ماركة “ميتسوبيشي”، بعد شبهات فساد وإهدار مال عام، لحين التحقيق بشأنها وفحص ملفها بالكامل.

المصدر: وكالات