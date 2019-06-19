أستراليا – تُعتبر عملية إنقاص الوزن في حد ذاتها عملية معقدة ومرهقة، لكن يبدو أن ذلك التصور سيتغير خلال الفترة المقبلة، بعدما كشف باحثون عن أن شرب الشاي قبل النوم مباشرةً قد يساعد على إنقاص الوزن أثناء النوم.

وقال الباحثون إنه من المعروف أن أجسامنا تميل لتخزين كثير من الدهون حول منطقة الخصر عند تعرضنا لتوتر شديد ومستمر، وأن هذا التوتر قد يأتي في عدة أشكال مختلفة، لكن تبقى تأثيراته على التمثيل الغذائي هي التأثيرات نفسها، وبالتالي فإذا كنت من النوع الذي يخزّن الكثير من الدهون حول الخصر بشكل غير متناسب، فيتعين عليك البدء بالتفكير في كيفية خفض مستويات التوتر وتحسين جودة النوم ليلاً.

وأشار الباحثون إلى أنهم اكتشفوا من دراسة لهم أن شرب مقدار من الشاي قبل النوم مباشرة يعد طريقة سهلة لتحسين جودة النوم والمساعدة أيضًا على إنقاص الوزن.

وأضاف الباحثون أن بمقدورك التركيز على بعض أنواع الشاي مثل شاي البابونج، شاي النعناع، شاي المريمية وشاي القرفة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، فكلها أنواع تساعد على صفاء الذهن وتهيئة الجسم بشكل كبير للتمتع بقسط من الراحة.

رويترز