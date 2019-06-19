الولايات المتحدة – يستعد المنتخب المكسيكي لمواجهة قوية أمام نظيره الكندي، صباح الخميس، على ملعب “برونكس أت مايل هاي” بمدينة دنفر الأمريكية، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف الكأس الذهبية)، والمقامة بتنظيم ثلاثي لجامايكا وكوستاريكا بجانب أمريكا.

التقى المنتخبان من قبل 24 مرة، فازت المكسيك في 15 مواجهة، وكندا في مباراتين فقط، وحضر التعادل بينهما في 7 مواجهات، كان الفوز للمكسيك في مباراتهما الأخير عام 2016 ضمن تصفيات القارة لمونديال روسيا 2018 بهدفين دون رد، وأكبر فوز بينهما للمكسيك بنفس البطولة عام 1993 بنتيجة (8-0).

ويسعى المنتخب المكسيكي لتحقيق الفوز واستغلال التقوق التاريخي أمام كندا وحسم التأهل المبكر لربع النهائي عن المجموعة، خاصة وأنه قدم أداء كبيرا أمام كوبا في الجولة الأولى وفاز بسباعية نظيفة.

ويمتلك الأرجنتيني غيراردو مارتينو مدرب منتخب المكسيك مجموعة مميزة من اللاعبين أبرزهم، غييرمو أوتشوا وإدسون ألفاريز وهيكتور مورينو ودييغو رييس وجورجي إدواردو وجوناثان دوس سانتوس وأندريس غواردادو وإيريك غوتيريز وراؤول خيمينيز وأوريل أنتونا وإرنستو فيغا.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب كندا مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة بعد الفوز برباعية على مارتينيك في الجولة الأولى، والبحث عن فوز أمام المكسيك يضمن له التأهل لربع النهائي.

ويسعى الإنجليزي جون هردمان المدير الفني بتقديم عرض جيد بمجموعة من اللاعبين المميزين في مقدمتهم، جيسون لوتفيلر وماركوس غودينهو ومارك أنتوني كاي وكمال ميلر وأشتون مورغان وسكوت أرفيلد وجوناثان دايفيد وجونيور هويليت.

وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها وعلى نفس الملعب، يتواجه منتخبا كوبا ومارتينيك في مباراة يبحث فيها كل منتخب عن تصحيح الصورة والعودة من جديد في البطولة خاصة وأن الجولة الأولى أوضحت ضعف المستوى في الجانبين.

وتعد هذه هي المواجهة الثانية بين المنتخبين في التاريخ، وكان الانتصار حليف كوبا عام 2010 في بطولة كأس الكاريبي للأمم بهدف نظيف، وهي نفس النتيجة التي فاز بها مارتينيك بنفس البطولة عام 2012.

ويمتلك ماريو بوكالي المدير الفني لمارتينيك لاعبين أبرزهم، جان سيلفان بابين وجوردي ديليم وجوريس مارفو وكيفين فورتشن.

على الجانب الآخر، لدى راؤول غونزاليس تريانا المدير الفني لكوبا مجموعة من اللاعبين أبرزهم، إيلير بوزو وكاريل ألدير إسبينو وليونيز مارتينيز ويوسيل بيدرا.

الأناضول