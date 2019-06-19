إسبانيا – كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد فيما يتعلق بالانتقال المحتمل للهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

فقد ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن آمال برشلونة في الصفقة، لا تزال قائمة، رغم الأنباء الأخيرة بشأن توصل مينو رايولا، وكيل اللاعب، إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن الاتفاق الباريسي مع دي ليخت ليس نهائيًا، والدليل على ذلك أن سان جيرمان تقدم بعرض للتعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي.

وأوضحت أن النادي الفرنسي أغرى كوليبالي، بالحصول على راتب يبلغ 15 مليون يورو سنويا، وهو نفس الرقم الذي سبق أن عرضه على دي ليخت.

يذكر أن برشلونة يرفض زيادة عرضه لضم دي ليخت، فيما يتعلق بالراتب السنوي، حيث أفادت تقارير بأنه عرض راتبًا يبلغ 6 ملايين يورو فقط.

المصدر : كووورة