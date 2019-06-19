ليبيا – رأى رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي أن “الاستقبال العشوائي” ليس حلاً لقضية المهاجرين الذين يتدفقون عبر البحر الابيض المتوسط إلى سواحل بلاده، معلناً تعاون السلطات الايطالية مع خفر السواحل الليبي للتصدي لمهربي البشر.

كونتي قال وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية إن بلاده لا يمكنها السماح للأشخاص الذين يتعرضون للاستغلال والإساءة خلال رحلتهم عبر ليبيا مخاطرين بحياتهم وعبورهم البحر الأبيض المتوسط من أجل حلم غير موجود.

وأشار إلى ضرورة أن تتم تدفقات الهجرة بشرعية كاملة والعمل من أجل فتح ممرات إنسانية، واصفاً الأوضاع في ليبيا بأنها حساسة للغاية حيث ينطلق في الغالب المهاجرون من هناك.

وإعتبر أن ليبيا تشهد صراع من نوع خاص، مؤكداً على أنهم يعملون مع خفر السواحل الليبي للتصدي للمتاجرين بالبشر.