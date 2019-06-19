انجلترا – صرح نادي مانشستر يونايتد يوم الأربعاء إن لاعب الوسط خوان ماتا وقع عقدا جديدا مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيبقيه في أولد ترافورد حتى يونيو 2021.

وانضم ماتا صانع اللعب الإسباني البالغ من العمر (31 عاما) إلى مانشستر يونايتد قادما من تشيلسي في 2014 في صفقة قياسية للنادي وقتها مقابل 37.1 مليون جنيه إسترليني (46.86 مليون دولار).

وأوضح يونايتد أن ماتا، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده الحالي هذا الشهر، وافق على البقاء مع يونايتد بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة لمدة عامين آخرين مع وجود بند يسمح بالتجديد لعام إضافي.

وقال ماتا في بيان على موقع النادي على الانترنت “إنه لشرف حقيقي أن أستمر في تمثيل هذا النادي المذهل وجمهوره الرائع. قضيت خمس سنوات في مانشستر يونايتد وأنا فخور بهذا وبأن بيتي هو أولد ترافورد”.

وأضاف ماتا أن النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد يملك “رؤية مثيرة حقا” للفريق الذي يسعى لتحسين مستواه بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز السادس.

وقال “أتطلع لمواصلة العمل مع أولي والطاقم التدريبي الرائع. لديهم رؤية مثيرة حقا للفريق وأنا سعيد لأني جزء من ذلك”.

ولعب ماتا 218 مباراة مع يونايتد في مختلف المسابقات وسجل 45 هدفا وأحرز مع الفريق كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، والدوري الأوروبي.

وقال سولشاير “خوان لاعب محترف بالمعنى الحقيقي للكلمة، إنه مثل أعلى يحتذى لبقية اللاعبين. يدرك تماما ما يعنيه أن يكون لاعبا في صفوف يونايتد وبذل قصارى جهده من أجل هذا النادي الرائع”.

وسيستهل يونايتد الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة تشيلسي، النادي السابق الذي لعب له ماتا، في 11 أغسطس.

المصدر: رويترز