ليبيا – رحب مجلس الدولة الإستشاري بأي مبادرة أياً كان مصدرها في سبيل صد ماوصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وحقن الدماء والخروج بالبلاد من أزمتها.

المجلس الاستشاري إعتبر في بيان له إطلعت عليه المرصد أن مبادرة رئيس الرئاسي فائز السراج تمثل أساس يمكن الانطلاق منه لعقد ملتقى وطني يتفق فيه الليبيون على خطوات من شأنها إنهاء الانقسام السياسي.

وأكد المجلس على الثوابت التي يؤمن ويشدد عليها دائما كأساس جوهري لأي مبادرة للحل وهي أن يكون الاتفاق السياسي الإطار الشرعي والوحيد لأي حل سياسي يراد تطبيقه تجنباً لخلق أزمة جديدة حول الشرعية.

وأضاف أن من ثوابت أي مبادرة التأكيد على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة ورفض أي مظهر من مظاهر ما وصفه بـ” عسكرة الدولة وحكم الفرد” والتأكيد على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تستمد شرعيتها من الدستور الليبي المعد من قبل اللجنة التي انتخبها الشعب الليبي بعد عرضه على الشعب والتصويت عليه وذلك لتفادي إطالة أمد المراحل الانتقالية والوصول إلى المرحلة الدائمة.