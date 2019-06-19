البرازيل – أكد الأرجنتيني إدواردو ‘توتو’ بيريزو، المدير الفني لباراجواي، اليوم الأربعاء، أن إيقاف خطورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مواجهة الفريقين المقبلة، في بطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، “ليست مسئولية لاعب بعينه” ولكن “الجميع”.

وقال بيريزو أثناء المؤتمر الصحفي، داخل ملعب (مينيراو) الذي سيحتضن اللقاء “إيقاف خطورة لاعب بحجم ميسي ليس مهمة لاعب بعينه، ولكن الفريق ككل.. عندما يحاول لاعب إيقافه، يمكنه فتح الطريق، ولهذا فالأمر لا يتعلق بلاعب بعينه”.

وأضاف أن باراجواي ستحاول إلى جانب “فرض رقابة لصيقة” على ميسي وزملائه، “اللعب على الاستحواذ والبحث عن الهجمات السريعة في الأمام”.

وتدخل باراجواي هذه المواجهة بعد التعادل مع قطر (2-2)، فيما خسرت الأرجنتين أمام كولومبيا (2-0).

وشدد المدرب الأرجنتيني على أنه عمل على “تصحيح أخطاء” مباراة قطر، مع الوضع في الاعتبار أنهم منتخب “شاب”، وعليه أن “يتعلم من المباريات السيئة”.

وأوضح “نحن غدا أمام فرصة للتعويض ضد منافس كبير جدا، سنحاول الفوز من أجل التأهل للدور الثاني.. الخاسر الوحيد في كرة القدم هو من يعتقد أنه لا يمكنه تحقيق أي شيء”.

وأقر صاحب الـ49 عاما بإمكانية إجراء تعديلات على التشكيل الأساسي، وهو ما سيقرره حسب حالة اللاعبين البدنية، لا سيما أنهم أخذوا يوم راحة أقل من “الألبيسيليستي”.

وأكد بيريزو أنه “ليس إجباريا” تغيير مهام لاعبيه، لكنه شدد على أن سيلعب على ضرورة “استعادة الكرة سريعا”، وهو ما سيبني عليه تعليماته.

المصدر: كووورة