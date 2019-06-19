مكاسب في 5 بورصات عربية مع تحسن المعنويات

مكاسب في 5 بورصات عربية مع تحسن المعنويات

أبوظبي – ارتفعت 5 بورصات عربية في نهاية تداولات الأربعاء، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، على الرغم من هبوط أسعار النفط.

وبحلول الساعة (13:50)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس/ آب بنسبة 1.01 بالمئة أو 63 سنتاً إلى 61.51 دولارا للبرميل.

فيما نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.96 بالمئة أو 63 سنتا إلى 61.51 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة أبوظبي في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس بنسبة 1.27 بالمئة إلى 4974 نقطة، مدعومة بمكاسب أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والعقار.

فيما زادت بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل نسبياً، مع ارتفاع مؤشرها بنحو 0.41 بالمئة إلى 2639 نقطة، متلقياً الدعم من صعود أسهم العقار، على الرغم من تراجع البنوك.

وارتفعت بورصة مسقط مع صعود مؤشرها بنحو 0.72 بالمئة، ليغلق عند 3943 نقطة مع استمرار مكاسب الأسهم القيادية يتصدرها “الأنوار القابضة” بنسبة 4.4 بالمئة و”المدينة للاستثمار” بنسبة 4.35 بالمئة.

وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.23 بالمئة إلى 1836 نقطة مع ارتفاع أسهم “بنك الاسكان” بنسبة 2.38 بالمئة و”آفاق للطاقة” بنسبة 0.78 بالمئة و”بنك الأردن” بنسبة 0.46 بالمئة.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.16 بالمئة إلى 1453 نقطة، مع ارتفاع أسهم “زين” بنسبة 3.57 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنحو 0.35 بالمئة.

في المقابل، انخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.71 بالمئة إلى 8936 نقطة، إثر عمليات جني أرباح استهدفت أسهم المصارف.

ونزلت بورصة مصر بعدما انخفض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.5 بالمئة إلى 14132 نقطة، وسط عمليات بيعية للمؤسسات المحلية والأفراد الأجانب.

وفي الكويت، انخفض المؤشر الأول هامشياً بنسبة 0.04 بالمئة إلى 6303 نقطة، فيما نزل المؤشر الرئيس بنحو 0.23 بالمئة إلى 4741 نقطة، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.09 بالمئة ليغلق عند 5774 نقطة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

أبوظبي: بنسبة 1.27 بالمئة إلى 4974 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.72 بالمئة إلى 3943 نقطة.

دبي: بنسبة 0.41 بالمئة إلى 2639 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.23 بالمئة إلى 1836 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.16 بالمئة إلى 1453 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 0.71 بالمئة إلى 8936 نقطة.

مصر: بنسبة 0.5 بالمئة إلى 14132 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.04 بالمئة إلى 6303 نقطة.

الأناضول