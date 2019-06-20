لبنان – ضجت مواقع التواصل الإجتماعي منذ أمس بصورٍ تجمع أبرز الممثلات اللبنانيات بدعوة من الممثلة ماغي بو غصن، مجتمعات في عشاءٍ على طاولة واحدة في أجواءٍ ودية تخلوها المنافسة المهنية.

لم تخطّط ماغي بو غصن لدعوة زميلاتها إلى سهرة غسيل قلوب بعد منافسة دراميّة أسفرت عن المزيد من التصدّع في علاقات الفنانات اللبنانيات، بل كانت خطوتها وليدة ساعتها.

فقد قرّرت ماغي بعد انتهاء الموسم الدرامي، أن تجمع حول طاولة واحدة زميلاتها، فاتصلت بهنّ وتجاوبن سريعاً مع مبادرتها، رغم فشل كبار المنتجين في جمع الفنانات.



فقد نجحت في جمع الفنانات حول طاولة واحدة، في مشهدٍ بدا غريباً للمطلعين على طبيعة علاقة الممثلات ببعضهنّ، والمشاكل التي تدور بينهن على الملأ وخصوصاً العلاقة بين النجمتين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم. فقد نجحت في جمع الفنانات حول طاولة واحدة، في مشهدٍ بدا غريباً للمطلعين على طبيعة علاقة الممثلات ببعضهنّ، والمشاكل التي تدور بينهن على الملأ وخصوصاً العلاقة بين النجمتين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم.

فجمعتهما وحضرت أيضاً كل من ستيفاني صليبا وجيسي عبدو، وورد الخال وندى أبو فرحات، ونادين الراسي وداليدا خليل وكارين رزق الله.

وقد تمكّنت من مصالحة نادين وسيرين بطريقة عفويّة، بدأت بسلام وانتهت بعناق ورقص استمرّ حتى ساعات الصباح الأولى.

اللقاء تمّ في أحد المطاعم في بيروت، حيث اجتمعت النجمات في أجواء راقصة، وتبادلن الأحاديث، ثم انتقلن إلى مقهى في بيروت، في جلسة نرجيلة استمرّت حتى الرّابعة فجراً، وكانت الأجواء بينهن إيجابيّة وعفوية.

وقد اتسم اللقاء بين نادين وسيرين بالود، وبرغبة الطرفين في كسر الجليد، وإنهاء الخلافات التي بدأت قبل سنوات، كما كان حضور نادين الراسي ملفتاً، بعد غيابها الطويل عن الساحة الفنية، ما طرح تساؤلات عن إمكانيّة عودتها بعمل جديد، بعد مرحلة من المشاكل العائليّة التي أثّرت على مسيرتها الفنيّة.

وتساءل كثيرون عن سبب غياب دانييلا رحمة، التي قدّمت مع “إيغل فيلمز” مسلسل “الكاتب” في رمضان الماضي، وعلمت “سيدتي” أنّ دانييلا تلقّت دعوة ماغي بترحيب شديد، إلا أنّها اعتذرت عنها بسبب وجودها خارج لبنان.