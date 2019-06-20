ليبيا – تمكنت اللجنة الموفدة إلى الأردن من التوصل إلى إتفاق مع مركز الحسين لعلاج أمراض السرطان يقضي بتوحيد أسعار الأدوية والدخول والفوترة الطبية والسريرية بين المواطنين الأردنيين والليبيين إذ سيتحصل مرضى الأورام الليبيون على خدمات طبية متكاملة وفقاً للائحة الأسعار التي أقرتها وزارة الصحة الأردنية ونقابة الأطباء بالأردن لمواطني الدولة.

يأتي ذلك وفقاً لما نقلته وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق تنفيذاً لخطة الوزارة بشأن التعاقد مع المراكز الدولية المتخصصة عن طريق الاعتماد المستندي بدعم من وكيل عام الوزارة “محمد هيثم عيسى وبموافقة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والسلطة النقدية للدولة مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح رئيس اللجنة الموفدة الطاهر عبد العزيز سليمان أن الإتفاق تضمن إجراء عمليات زراعة نخاع العظم للمرضى الليبيين ممن هم بحاجة إلى إجراء عمليات “عاجلة” فضلاً عن تشكيل لجنة طبية من المركز لدراسة الحالات والفصل في ما إذا كانت بحاجة إلى الاستمرار في تلقي العلاج أم لا بالاعتماد على أنواع العلاج المتوفرة داخل ليبيا.

وتضمن الإتفاق الإعداد لإجراء زيارات لمديري مراكز و أقسام علاج الأورام في ليبيا لمركز الحسين بهدف توحيد البروتوكولات العلاجية ومتابعة الحالات خلال مرحلة العلاج.

في ذات السياق بين مدير عام شؤون المرضى بمركز الحسين لعلاج السرطان منذر حوارات أن الاتفاق يصب في اتجاه تنشيط البيئة الطبية في ليبيا خلال المرحلة المستقبلية من خلال إعادة تأهيل المراكز الطبية المتخصصة في علاج الأورام في ليبيا كي تستطيع تقديم خدمات طبية مستدامة تمكن الدولة الليبية من تخفيف تكاليف العلاج المستقبلية.