الأمارات العربية – دعت الإمارات جميع السياح الذين يخططون لزيارتها خلال الصيف إلى الاستفادة من تسهيلات تتيحها لهم الدولة، وفي مقدمتها إعفاء مرافقيهم ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما من رسوم تأشيرة الدخول.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إن “التسهيلات تشمل الأبناء والبنات الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، شريطة أن يكونوا برفقة الوالدين أو أحدهما القادمين إلى الدولة بموجب تأشيرات سياحية، وبصرف النظر عن مدة صلاحية التأشيرة وسواء كانت قصيرة أو طويلة، وأن الفترة تمتد من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر من كل عام”.

وأعلنت الهيئة أيضا، أنها “ستطلق خلال الأسبوع المقبل حملة للتعريف بالإعفاءات الممنوحة لأبناء السياح وكيفية الحصول عليها خلال الفترة المذكورة، وأنها تتضمن توزيع نشرات توضيحية في مطارات الدولة ومنافذها الحدودية وعبر الجهات المعنية”.

ولفتت الهيئة إلى أنه وبإمكان السياح الراغبين في زيارة الدولة تقديم طلباتهم لاستخراج التأشيرات السياحية العائلية من خلال مكاتب السفر والسياحة المعتمدة في بلدانهم، وكذلك من خلال مكاتب الناقلات الوطنية للدولة “طيران الإمارات، طيران الاتحاد، فلاي دبي، العربية للطيران”، والاستفادة من الإعفاء.

وفي السياق، دعت الهيئة أولياء الأمور المقيمين في الإمارات إلى الاستفادة من قرار تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاما، والذي يتم بموجبه منح المكفول على ذويه إقامة لمدة عام تجدد لعام إضافي”.

وأوضحت الهيئة، أن الاستفادة من هذا القرار تتطلب تقديم الوثائق الداعمة التي تشمل إرفاق شهادة الدراسة الثانوية العامة أو شهادة التخرج أو ما يفيد بذلك من الجامعة التي درس فيها الابن سواء كانت داخل الدولة أو خارجها على أن تكون مصدّقة حسب الأصول.

المصدر: وام