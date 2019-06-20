السعودية – أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، أن إيران ضاعفت من عدد هجماتها في الأسابيع الأخيرة، وأن بلاده وحلفاءها يدرسون “خيارات مختلفة” بخصوص إيران.

وقال الجبير إن المجتمع الدولي مصمم على مقاومة سلوك إيران “العدواني”، مضيفا أن حلفاء السعودية يدرسون خيارات متعددة لضمان أمن المياه الإقليمية في المنطقة.

ونفى وزير الدولة السعودي أن تكون بلاده راغبة في أي حرب أو مواجهة مسلحة مع إيران، مضيفا أنه من السخيف اعتقاد البعض أنه يتم الدفع بقوة عظمى نحو الحرب ضد طهران.

وبخصوص معارضة محكمة بريطانية لتصدير أسلحة إلى السعودية، أكد الجبير أن هذا الأمر يبقى مسألة داخلية في المملكة المتحدة، إلا أنه شدد على أن توقيف تزويد السعودية بالأسلحة يعني مساعدة إيران بالضرورة.

وعن احتمالية إغلاق إيران مضيق هرمز، قال الجبير إن خطوة مماثلة سوف تؤدي إلى “ردة فعل قوية جدا”.

وتتهم واشنطن وعواصم خليجية طهران باستهداف سفن تجارية في مياه الخليج، ومحطتين لضخ النفط في السعودية وهو ما نفته إيران، كما يتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن قبل أكثر من عام من الاتفاق النووي المبرم بين طهران و”السداسية” الدولية عام 2015.

المصدر: وكالات