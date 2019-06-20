وفي ظل تنامي الضبابية الاقتصادية وانخفاضالتضخم، قال المركزي الأميركي إنه “سيتخذ اللازم للمحافظة” على نمو اقتصادي يقترب من عامه العاشر.

ويبدي حاليا نحو نصف صناع السياسات فيمجلس الاحتياطي استعدادا لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال سبعة من صناع السياسات السبعة عشر إنه سيكون من الملائم خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بنهاية 2019، ورأى ثامن أن خفضها ربع نقطة سيكون مناسبا.

وأمام اليورو، هبط الدولار 0.38 بالمئة إلى 1.123 دولار، بينما تراجع 0.77 بالمئة مقابل الجنيه الاسترليني إلى 1.265 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.45 بالمئة إلى 97.121. وتباطأ الهبوط بعدما استوعبت السوق الأنباء، وتقلصت بعض الخسائر الأولية.