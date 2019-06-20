ليبيا – أكد قائد محور عين زارة اللواء فوزي المنصوري على أن قوات الجيش تستعد لدخول قلب طرابلس ، نافياً صدور أيه أوامر بعدم تقدمهم إلى وسط العاصمة.

المنصوري أكد في تصريح لصحيفة “الإتحاد” أمس الأربعاء عدم صحة ما رددته القوات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج عن تقدمها في محاور مطار طرابلس العالمي وسيطرتها عليه.

اللواء المنصوري وصف في مكالمة هاتفية لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أن الوضع بالنسبة للقوات المسلحة بـ”الممتاز” وما يشاع بشأن سيطرة مسلحي الوفاق على مطار طرابلس العالمي غير صحيح.

وأضاف :”الصحيح هو تقدم الميليشيات على مواقع التواصل الاجتماعي فقط خاصة الفيسبوك والصحيح هو أنه تم دحرهم، وهناك أسرى من ميليشيات أسامة الجويلي، ولا يوجد عدد أكيد للأسرى الآن”.