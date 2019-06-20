ليبيا – طالب رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة فوزي الحموري أمس الأربعاء السلطات الليبية بتنفيذ اتفاق مع الحكومة الأردنية ينص على تسديد ديونها لمستشفيات أردنية خاصة عالجت عشرات آلاف الجرحى الليبيين في السنوات التي تلت عام 2011.

الحموري أشار وفقاً لما نقلته “أصوات مغاربية” إلى أن الحكومة الليبية لا تزال غير ملتزمة بتنفيذ الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الأردنية في 2 من ديسمبر العام الماضي الذي تعهدت بموجبه بتسديد ديونها المستحقة للمستشفيات الخاصة والبالغة قيمتها 220 مليون دولار خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق”.

وأضاف: “كان من المرجو من الليبيين أن يقدروا الخدمات الجليلة التي قدمتها المستشفيات الأردنية لعشرات الآلاف من الجرحى والمرضى الليبيين وفي ظروف استثنائية تمر بها الدولة الليبية”.

كما أعرب عن أمله في تدخل الحكومة بأسرع وقت ممكن لإنهاء ملف الديون وإخراج المستشفيات الخاصة من أزمتها الحالية ومساعدتها على تحصيل حقوقها والتي تعتبر حقوق للدولة الأردنية ومؤسساتها وليست ديون شخصية لأفراد.

ولفت إلى أن مدراء المستشفيات الخاصة طلبوا من الجمعية استشارة عدد من المحامين المختصين في القانون الدولي لدراسة اللجوء إلى القضاء لتحصيل مستحقات هذه المستشفيات في حال فشلت الجهود الرسمية بالوصول إلى حل لهذه الأزمة.