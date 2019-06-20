ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء وفداً مالطياً برئاسة سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا تشارلز صاليبيا والمديرة العامة لإدارة الشؤون السياسية والاتحاد الأوروبي ماريا كاملير ومنسق مكتب رئيس الوزراء نيفيل جافا ومنسق الشؤون اللوجستية كينيث كاملير.

المشري أوضح وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة تطورات وتداعيات ماوصفها بـ”الاعتداءات الإجرامية” التي تتعرض لها العاصمة وتأثيرها على دول الجوار ودور المجلس في صدها والحفاظ على المسار السياسي والخروج بالبلاد من الأزمة الحالية والمراحل الانتقالية الى مرحلة الاستقرار.



وأبدى الرئيس ترحيب المجلس بالمبادرة المقدمة من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وملاحظات المجلس حولها في سبيل ضمان النتائج التي يرجوها الشعب الليبي.



ويرى أن بعض الدول الأوروبية في ظاهرها تدعم وتعترف فقط بالحكومة الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق ولكن تقوم في الباطن بدعم الطرف الآخر الذي وصفه بـ”المعتدي على طرابلس” (القوات المسلحة الليبية) .



من جهته أكد السفير المالطي بحسب مكتب المجلس الاستشاري الاعلامي دعم مالطا لحكومة الوفاق، معبراً عن حزنه والشعب المالطي على ما تتعرض له العاصمة طرابلس.