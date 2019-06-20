ليبيا – أفتى المسؤول الشرعي السابق للجماعة الليبية المقاتلة المقرب من الصادق الغرياني والقيادي بدار الإفتاء سامي الساعدي المكنى”أبو المنذر” بأن قتال “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) في طرابلس أمر واجب شرعاً على كل مقتدر.

الساعدي قال من خلال برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة التناصح أمس الأول وتابعتها صحيفة المرصد إن قتال حفتر أمر واجب على كل من يقدر بالإلتحاق بالمدافعين عن العاصمة طرابلس وحمل السلاح ، مضيفاً :”المدافعين عن طرابلس هم الآن في حاجة لمن يقف معهم وهذا فرض لا يتوقف على أذن الوالدين”.

وفي رداه عن سؤال هل يتوقف ما وصفه بـ”دفع الصائل” اليوم على إذن الوالدين؟،قال المسؤول الشرعي السابق للجماعة الليبية المقاتلة: ” يجب أن يتم إسترضاء الوالدين قدر الإستطاعة، فأن أذن كلاهما بالذهاب لقتال حفتر فقد فاز برضاهم ورضا الله ، أما في حال أصر أحدهما على رأيه فليخرج ولا أثم عليه”.