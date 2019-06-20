بوتين: استخدام القوة العسكرية ضد إيران سيؤدي إلى كارثة

بوتين: استخدام القوة العسكرية ضد إيران سيؤدي إلى كارثة

روسيا – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه “من الصعب حساب عواقب استخدام القوة العسكرية ضد إيران، وهذا سيؤدي إلى كارثة”.

وأضاف بوتين، خلال حواره السنوي مع مواطنين عبر ما يعرف بـ”الخط المباشر”، أن “إيران تنفذ بشكل كامل الاتفاقات مع وكالة الطاقة الذرية، ونعتبر العقوبات ضدها غير مبررة” حسب وكالة “سبوتنيك”.

ولفت أنه “من الصعب جدًا تخمين ما قد يحدث في حالة استخدام القوة العسكرية”.

وفي وقت سابق الخميس، قالت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري، في بيان، إنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز “غلوبال هوك” تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عمان.

غيّر أن الجيش الأمريكي نفى ما زعمته طهران، وأشار أنّ الطائرة التي تم إسقاطها بصاروخ إيراني “كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني”.

وعقب ذلك، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، إن إسقاط إيران طائرة مسيرة تابعة لها فوق مضيق هرمز”عمل استفزازي غير مبرر على أحد أجهزة المراقبة الأمريكية في المجال الجوي الدولي”، حسب قناة “فوكس نيوز” الأمريكية.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتزايد التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات “أبراهام لنكولن”، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.