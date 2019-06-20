الولايات المتحدة – أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إن الوضع خطير في طهران، مؤكدة أن لا نية لواشنطن لشن حرب على أيران .

كلام بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، جاء بالتزامن مع تغريد ترامب على حسابه في “تويتر”، قائلا إن “إيران ارتكبت خطأ جسيما”، وذلك في أول تعليق له على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس، إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجرا في محافظة هرمزكان جنوبي إيران، فيما أكد الجيش الأمريكي أن الطائرة أسقطت أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز.

المصدر: رويترز