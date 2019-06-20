إسبانيا – أكد خاميس رودريجيز لاعب خط وسط ريال مدريد، أنه لم يحسم مصيره في الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته في بايرن ميونخ وعودته للملكي هذا الصيف.

وقال رودريجيز، خلال تصريحاته لصحيفة “ماركا”: “أنا بخير، أريد فقط أن أقدم بطولة جيدة مع كولومبيا في كوبا أمريكا ومساعدة بلادي في تحقيق أشياء جيدة”.

وبسؤاله عن مستقبله في الموسم الجديد، أجاب: “لا أعرف بعد، وأفكر بالتأكيد، لكن ستكون هناك أيام كافية للتفكير في الأمر”.

ولعب رودريجيز لمدة موسمين على سبيل الإعارة في صفوف بايرن ميونخ، لكنه طلب عدم الاستمرار مع البافاري نظرًا لعدم وجود علاقة طيبة مع نيكو كوفاتش المدير الفني الحالي للفريق.

وارتبط اسم رودريجيز بالعديد من الأندية الأوروبية مؤخرًا، لكن يظل الأقرب لضمه حتى الآن نابولي الإيطالي، بقيادة كارلو أنشيلوتي مدربه السابق في ريال مدريد وبايرن ميونخ، والذي يثق كثيرًا في قدراته ويرتبط معه بعلاقة وطيدة.

المصدر : كووورة