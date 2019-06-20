روسيا – أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتعمد تأزيم الوضع مع إيران.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الخميس في مدينة سوتشي، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل فرض الضغوطات على إيران.

وتعليقاً على إرسال الولايات المتحدة منظومة صواريخ باتريوت، وطائرات استطلاع مسيرة إلى الشرق الأوسط قال المسؤول الروسي: “لا يبقى سوى أن نأسف لعدم وجود علامات على تخلي (واشنطن) عن نهج المواجهة”.

أكد ريابكوف على الحاجة إلى الوسائل السياسية والدبلوماسية لتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أنه في حالة لم يتم اتباع الطرق الدبلوماسية في تخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فأنه “من الممكن نشوب حرب في المنطقة، وهذا أمر لا يمكن قبوله”.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتزايد التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات “أبراهام لنكولن”، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

الأناضول