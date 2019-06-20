أستراليا – نبهت نتائج دراسة جديدة الحوامل إلى أكل الكثير من الزيوت النباتية ورقائق البطاطا المقلية (الشيبس) لأنها تسبب مضاعفات للحمل وتُضعف نمو الجنين.

وتحتوي زيوت القلي النباتية على الكثير من دهون أوميغا6 وخاصة حمض اللينوليك، وتفيد أدلة بحثية بأن كثرة استهلاك هذه الدهون والأحماض تزيد التهابات الجسم بدرجة كبيرة، وتؤثر على صحة القلب.

وأجريت الدراسة في جامعة غريفيث باستراليا، ووجدت أنه عند أكل 3 أضعاف الكمية الآمنة من حمض اللينوليك أثناء الحمل يتعرّض الجنين لتشوهات في النمو.

وأظهرت الأبحاث التي نُشرت في “جورنال أوف فيسيولوجي”، أن زيادة حمض اللينوليك في طعام الحامل يؤثر سلباً على كبد الأم، فيقوم بردود أفعال مضادة للالتهابات تزيد انقباضات الرحم، وتقلل من إنتاج الجسم للهرمونات التي تساعد الجنين على النمو.

وكالات