إسبانيا – في وقت سابق من هذا العام وخلال المعرض السنوي Mobile World Congress 2019 في برشلونة أعلنت هواوى عن أول هاتف ذكي 5G قابل للطي Huawei Mate X وكان من المتوقع أن يتم بيع الجهاز في وقت لاحق من هذا الشهر ولكن تم تأجيل الإطلاق حتى سبتمبر لتجنب نفس المصير الذي حل به هاتف سامسونج Galaxy Fold.

على الرغم من الظروف غير المتوقعة التي فرضتها كل من سامسونج وهواوى فقد كان عليها تأجيل إصدار أول أجهزتها القابلة للطي إلا أن الشركات لن تتخلى عن براءات الاختراع الجديدة فقد حصلت هواوى على براءة إختراع لهاتف جديد هذا الهاتف الجديد القابل للطي سيأتى بثلاثة أوضاع للتشغيل.

تُظهر براءة الإختراع هاتفًا ذكيًا مع شاشة خارجية يمكن طيها من كلا الجانبين بالإضافة إلى ذلك وبخلاف التصميم الحالي لـ Mate X فإن الشريط الجانبي غير مرئي وكما يتبين من الشكل التخطيطي أدناه لدى الشركة ثلاثة نماذج مختلفة مع براءة الاختراع هذه.

يذكر letgodigital أن مستخدم الجهاز سيكون قادرًا على الاختيار بين الأوضاع الثلاثة وسوف يتكيف النظام مع كل واحدة منها كلا الجانبين مطويان أو جانب واحد مطوى أو كلا الجانبين في الحالة المكشوفة.

بحلول نهاية هذا العام يمكننا أن نرى الكثير من الهواتف القابلة للطي من مختلف الشركات المصنعة ولكن لسوء الحظ لا توجد حاليًا أي معلومات حول برنامج الهاتف ولكن ليس من الغريب أن تقرر الشركة إستخدام OS HongMeng في السوق الصينية أو Ark OS للأسواق الدولية إذا إستمر الحظر المفروض عليها.

وكالات