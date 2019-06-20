انجلترا – كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الخميس، عن المقابل المادي الذي سيدفعه إنتر ميلان، من أجل التعاقد مع المهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

فقد ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن لوكاكو سيتقاضى 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، من قبل ناديه الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن شراء اللاعب من مانشستر يونايتد، سيكلف خزينة إنتر ميلان ما يقرب من 75 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب لوكاكو (26 عامًا) في الرحيل عن النادي الإنجليزي، هذا الصيف، والانتقال للتدرب تحت قيادة أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد للنيراتزوري، وذلك بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ مع الشياطين الحمر.

وسجل لوكاكو 15 هدفًا فقط خلال 45 مباراة لعبها بقميص اليونايتد، في مختلف المسابقات بالموسم المنصرم، بعكس أرقامه مع منتخب بلاده، حيث أحرز 25 هدفًا في آخر 21 مباراة.

المصدر : كووورة