ليبيا – أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي المبروك سلطان إنهم سيناقشون مع لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الأسبوع المقبل في بنغازي الموقف القانوني لمنصب رئيس المؤسسة الوطنية طرابلس مصطفى صنع الله.

سلطان قال في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أمس الأربعاء أنه سيناقش مع لجنة مجلس الأمن انفراد صنع الله بالقرارات الحساسة.

يُشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي قالت في بياناً لها إن وجود صنع الله بمنصبه الحالي غير قانوني بعد أن تم تعيين المبروك سلطان بمهام رئيس مجلس الإدارة من قبل الحكومة المؤقتة.