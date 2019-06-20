وجنى نيكاي 1.19 في المئة إلى 21223.17 نقطة في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16 في المئة إلى 1546.34 نقطة.

وكانت قد صعدت الأسهم الأميركية واقترب المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مستوى قياسي مرتفع بعد أن جددت واشنطن محادثات التجارة مع بكين، مما عزز المعنويات فضلا عن تنامي ثقة المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 354.74 نقطة بما يعادل 1.36بالمئة ليصل إلى 26467.27 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 28.09 نقطة أو 0.97 بالمئة مسجلا 2917.76 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع108.86 نقطة أو 1.39 بالمئة إلى 7953.88 نقطة.