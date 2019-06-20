6 فوائد صحية لشوربة الجزر.. ما هي؟

6 فوائد صحية لشوربة الجزر.. ما هي؟

الأردن – تعد شوربة الجزر من أفضل أنواع الشوربة على الإطلاق، لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان.

وهذه بعض فوائدها:

– تحتوي شوربة الجزر على نسبة عالية من الكالسيوم، الأمر الذي يجعلها من الأطعمة الجيدة للحفاظ على صحة عظام الجسم من التكسر.

– تحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة القلب.

– هي غنية بنسبة عالية من عنصر الحديد، ما يقلل من احتمالات فقر الدم.

– تساهم في تنشيط وتجديد الخلايا.

– تحتوي على نسبة عالية من فيتامين “سي”، الأمر الذي يجعلها من الأطعمة التي تحافظ على صحة البشرة.

– تساعد في التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، وينصح بتناولها للتخفيف من السمنة.

المصدر : اليوم السابع