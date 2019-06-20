الأردن – تعد شوربة الجزر من أفضل أنواع الشوربة على الإطلاق، لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان.
وهذه بعض فوائدها:
– تحتوي شوربة الجزر على نسبة عالية من الكالسيوم، الأمر الذي يجعلها من الأطعمة الجيدة للحفاظ على صحة عظام الجسم من التكسر.
– تحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة القلب.
– هي غنية بنسبة عالية من عنصر الحديد، ما يقلل من احتمالات فقر الدم.
– تساهم في تنشيط وتجديد الخلايا.
– تحتوي على نسبة عالية من فيتامين “سي”، الأمر الذي يجعلها من الأطعمة التي تحافظ على صحة البشرة.
– تساعد في التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، وينصح بتناولها للتخفيف من السمنة.
المصدر : اليوم السابع