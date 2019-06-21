تركيا – فاز نادي “أناضولو أفس” لكرة السلة بلقب الدوري التركي الممتاز، الجمعة، بتغلبه على منافسه “فناربهتشه بيكو” بنتيجة 89-74.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي أجريت في صالة “سنان أردم” الرياضية بإسطنبول، بتقدم فناربهتشه بيكو بنتيجة 23-21.

وفي الشوط الثاني، تقدم أناضولو أفس بنتيجة 44 مقابل 37 للفريق الخصم.

واستطاع أناضولو أفس التقدم على منافسه في الشوط الأخير، ليدخل الشوط النهائي متصدرا بنتيجة 89-74.

وهنأ وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو، نادي “أناضولو أفس” بفوزه باللقب.

وفي رسالته، قال الوزير “أهنئ فريق أناضولو أفس لكرة السلة بإحرازه لقب الدوري، وأهنئ جميع اللاعبين الذين ساهموا في نجاح فريقهم، وأيضاً اللجنة الفنية والإدارية للنادي”.

الأناضول