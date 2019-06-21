غزة – أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بإصابة 79 شخصا بالإضافة إلى مسعف، جراء قمع القوات الإسرائيلية فعاليات الجمعة الـ63 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق القطاع.

وقد بدأت الجموع الفلسطينية في وقت سابق من الجمعة، بالتوافد إلى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في جمعة مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان “الأرض مش للبيع”.

وأعلنت وزارة الصحة منذ الصباح أن طواقمها الصحية في النقاط الطبية والمشافي وسيارات السعاف أنهت استعداداتها لمجاراة انطلاق فعاليات يوم الجمعة، التي قتل خلالها منذ انطلاقها في 30 مارس 2018، 306 فلسطينيا وأصيب 17581 مدنيا.

وصرح المتحدث باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع بأن المشاركين في جمعة “الأرض مش للبيع”، يؤكدون قبل انعقاد ورشة المنامة أن “فلسطين ليست قضية اقتصادية وإنما قضية تحرير الأرض من الاحتلال وعودة الشعب الفلسطيني للديار”.

ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من جانبها كافة الدول العربية للامتناع عن حضور ورشة البحرين والمشاركة فيها “احتراما لوحدة الموقف الوطني الفلسطيني وإرادة شعبنا وحرصا على مصالحه وحقوقه الوطنية”.

وقالت إن “مسيرة العودة مستمرة بأدواتها الشعبية حتى تحقق أهدافها، ولا يمكن مقايضتها بأي ثمن كان، باعتبارها أسلوب نضالي جماهيري يجب أن يتطور ليشمل كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني حتى رحيل الاحتلال عن كافة أراضينا الفلسطينية وضمان حق العودة وفق القرار الأممي 194”.

المصدر: RT