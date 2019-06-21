المغرب – سجل معدل التضخم في المغرب، خلال مايو/أيار الماضي ارتفاعا بـ0.3%، على أساس سنوي، حسب إحصاءات رسمية.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في المغرب)، في بيان لها الجمعة، إن هذا الارتفاع نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ0.9% وانخفاض أسعار المواد غير الغذائية بـ1%.

فيما سجلت أسعار المواصلات ارتفاعا بـ0.3%، وأسعار الملابس والأحذية ارتفاعا بـ1.3%، والمطاعم بـ0.8%، والتعليم بـ3.4%، والصحة بـ0.9%، والسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى بـ0.9%، والنقل بـ0.9%، حسب بيان المندوبية الذي حصلت “الأناضول” على نسخة منه.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بـ0.7% خلال مايو 2019، مقارنة مع الشهر الذي سبقه (أبريل/نيسان).

ونتج هذا الارتفاع خلال هذا الشهر، عن تزايد أسعار المواد الغذائية بـ1.4%، واستقرار أسعار المواد غير الغذائية.

الأناضول