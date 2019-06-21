مصر – أعلنت القوات المسلحة المصرية عن اختتام فعاليات تدريب دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر وتوغو بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وتضمنت الفعاليات عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة في منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والاستطلاع وقوات الصاعقة والمهندسين العسكريين ثم دفع عناصر التأمين الطبي والإداري والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها.

وكانت المراحل الأولى للتدريب قد تضمنت التعارف والدمج بين القوات المشاركة في التدريب وعقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ كافة المهام التدريبية والرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة على الأهداف الثابتة والمتحركة.

يذكر أن مصر تولي اهتماما كبيرا لدعم علاقات الشراكة والتعاون مع دول القارة الإفريقية في مختلف المجالات خاصة في ظل رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، كما تساهم تلك التدريبات في تبادل الخبرات وتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم بين الدول.

المصدر: RT