تركيا – سجلت الليرة التركية هبوطا بسبب قلق المستثمرين من نتائج انتخابات بلدية اسطنبول التي ستجرى الأحد المقبل، وكذلك على خلفية شكوك تحيط بإجراءات صناعة السياسة النقدية للبلاد.

وسجلت الليرة 5.8170 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة أكثر من 1 في المئة من مستوى الإغلاق يوم الخميس والبالغ 5.7550، وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجمعة هبوطا إلى 5.8250 مقابل العملة الأمريكية.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، إنه “ما زال يعارض سياسة بلاده النقدية لتشديد الائتمان وتعهد بحل حاسم قريبا لخفض أسعار الفائدة الرئيسية من مستواها الحالي البالغ 24 بالمئة”.

ورفع البنك المركزي التركي، في العام الماضي، من أسعار الفائدة إلى أعلى المستويات الموجودة في الأسواق الناشئة بعد أزمة للعملة دفعت معدل التضخم للصعود فوق 25 بالمئة.

وتباطأ التضخم منذ ذلك الحين ليصل إلى 18.71 بالمئة، لكن أسعار الفائدة بقيت بلا تغيير مع انزلاق الاقتصاد إلى مرحلة الركود.

المصدر: رويترز