ليبيا – قال آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب إن مليشيات طرابلس كانت تنقل الذخائر لاستخدامها في معارك طرابلس ضد الجيش عبر تخزينها في مستودع شركة مليتة للنفط والغاز في تاجوراء.

العميد المحجوب أوضح في تصريح خاصة لوكالة “نوفا” الإيطالية أمس الخميس إن معلومات قد كشفت أن حراس مستوع مليتة من المليشيات استخدموه كمخزن للذخائر لاستخدامها في المعارك ضد قوات الجيش الوطني بطرابلس.

وأشار المحجوب إلى أن الذخائر التي أدخلت إلى المستودع جرت على ثلاث دفعات في أوقات مختلفة وانقسمت إلى قذائف هاون ، وقذائف آر بي جي إضافة إلى سبعة صناديق لقذائف مدفعية 23 كما وصلت للمخزن شحنة منفصلة لذخائر رشاش مضاد للطائرات نوع 14.5 وذخائر أسلحة خفيفة مختلفة.

وأضاف أن عمليات تهريب الأسلحة لداخل المستودع تمت على ما يبدو بدون علم إدارة الشركة وبناء على اعتقاد حراس الموقع أن أحد لن يلاحظ ذلك لأن الشركة أجنبية ولا علاقة لها بالمعارك.

وتابع :” إن المليشيات الإسلامية التي تسيطر على طرابلس لم تتردد يوما في استخدام المواقع المدنية لأغراض عسكرية، ونحن نرى كل يوم كيف تستخدم هذه العناصر الإرهابية مطار معيتيقة المدني كغرفة سيطرة وتحكم وقاعدة إطلاق للطائرات التركية بدون طيار.”

آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة إختتم حديثه بالقول :” الميلشيات إستخدمت ميناء طرابلس المدني كنقطة لاستلام العربات العسكرية المصفحة القادمة من تركيا والأسلحة والذخائر الإيرانية، هذا الميناء هو مخصص لسفن الشحن المدنية ونقل البضائع، واستخدامه لأغراض عسكرية هو ومطار معيتيقة وأي مواقع مدنية أخرى يعد جريمة حرب تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.”